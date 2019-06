Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

THAILAND: Szenen für die nächste Folge der Filmreihe „Fast and Furious“ werden im kommenden Monat im Süden Thailands gedreht.

Krabis Gouverneur Kittibadee Prawit sieht „The Fast and the Furious 9" als eine großartige Werbung für die Natur, Kultur und Geschichte des Königreichs an. Ungeachtet der Tatsache, dass in diesen Filmen illegale Straßenrennen und andere Straftaten gezeigt werden. Die Dreharbeiten finden vom 1. bis 27. Juli in Phuket, Phang-nga, Krabi und Surat Thani statt. Der Staat und die lokale Filmindustrie profitieren von den Einnahmen in Höhe von 340 Millionen Baht, berichtet „Naew Na“.