Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.21

Regierungskritische Demonstranten auf einer Großkundgebung in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Zur geplanten Demonstration von Regierungsgegnern am Samstag in der Nähe des Großen Palastes werden nahezu 6.000 Bereitschaftspolizisten im Einsatz sein.



Der stellvertretende Kommissar des Metropolitan Police Bureau (MPB), Piya Tawichai, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass etwa 5.700 Polizeibeamte aus 38 Einheiten für die Großdemonstration der Freien Jugend und der Vereinigten Front von Thammasat bereitstehen werden. Rund 14 Kontrollpunkte werden rund um die Protestorte eingerichtet, um Chaos und Gewalt zu verhindern.

Alle bei Demonstrationen eingesetzten Polizeibeamten seien darin geschult, eskalierende Situationen zu vermeiden, um die Sicherheit der Beamten, der Presse und der Öffentlichkeit zu gewährleisten, so Piya. Alle Versammlungen in Bangkok seien wegen des Notstandsdekrets weiterhin illegal. Die Teilnehmer müssten mit rechtlichen Schritten rechnen. Sollten prominente Protestführer, nach denen mit Haftbefehl gefahndet werde, an den Protestorten angetroffen werden, würden sie sofort verhaftet und vor Gericht gestellt.

Die Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) hat angekündigt, die Proteste zu beobachten und zu überwachen.