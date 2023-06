Von: Björn Jahner | 25.06.23



PATTAYA: Die Stadt Pattaya plant in Kooperation mit FTV Thailand eine unterhaltsame Veranstaltung namens „Fashion TV Beach Model Awards & Music Festival“.

Am 12. Juni fand ein Treffen zwischen Edward Kitti, dem Vorsitzenden von FTV Thailand, und Vertretern der Stadt Pattaya statt, um den Vorschlag zur Ausrichtung des „Fashion TV Beach Model Awards & Music Festivals“ zu besprechen.



Edward Kitti erläuterte, dass FTV seit über 25 Jahren im Bereich Modefernsehen tätig ist und eine Reichweite von über 100 Millionen Haushalten sowie mehr als 500 Millionen Followern aufweist.



Im Einklang mit der Vision des Unternehmens will FTV das Festival am Samstag, 29. Juli 2023 am Pattaya Beach ausrichten. Es soll den Tourismussektor ankurbeln und wird einen Fashion-TV-Model-Wettbewerb, ein Beachvolleyball-Turnier, Konzerte bekannter Musikstars sowie soziale Aktivitäten wie Strandreinigungen und den Verkauf von Produkten lokaler Hersteller in Pattaya umfassen.