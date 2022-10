Von: Björn Jahner | 22.10.22

PATTAYA: Der Rotary Club of Pattaya International (RCPI) veranstaltet am Freitag, 11. November um 17.00 Uhr mit Fashion Rocks sein erstes Foundraising-Event im Thai Garden Resort an der North Pattaya Road (ggü. Terminal 21) in Pattaya.

Im Ticketpreis von 1.800 Baht pro Person sind ein internationales Buffet und eine Wein-Flatrate inklusive. Für Unterhaltung wird mit Livemusik, Modeschauen, Hip-Hop-Tanzaufführungen und Ponglang Isan gesorgt.

Ticketreservierung unter Tel.: 065-490.5153.

Mehr erfahren Sie beim Rotary Club of Pattaya International.