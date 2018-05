Von: Björn Jahner | 31.05.18

ISAAN: Die Regierung gestattet landlosen Farmern in den Nordostprovinzen Buriram, Chaiyaphum und Nakhon Ratchasima, 1.400 Rai staatliche Waldflächen landwirtschaftlich zu nutzen.

In Chaiyaphum stehen 41 Landwirten 41 Rai des Waldschutzgebietes Phu Lanka zur Verfügung, in Buriram 70 Farmern 214 Rai des Khao-Phanom-Rung-Waldschutzgebietes sowie 537 Rai des Ban-Krud-Plang-Ha-Waldschutzgebietes für 72 Farmer und in Nakhon Ratchasima 667 Rai der Waldschutzgebiete Nong Waeng und Don Phayayen für 43 Farmer. Ziel ist, Arbeitsplätze zu schaffen, den Wohlstand zu erhöhen und Landnutzungskonflikte zwischen Staat und Bürgern zu reduzieren.