Fantastischer Auftakt der Naklua Walking Street

PATTAYA: Am Samstag erfolgte der Auftakt zur alljährlichen Naklua Walking Street im hohen Norden der Touristenmetropole.

Für Thai-Food-Fans ist die Naklua Walking Street ein wahres Schlaraffenland.

Die offizielle Eröffnung erfolgte um 19 Uhr mit einer Ansprache von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, der in Begleitung seines Vizebürgermeisterteams und weiteren hohen Beamten aus Kultur und Politik erschien, unter anderem auch, um Markthändler auszuzeichnen, die Produkte mit dem „Pattaya Brand“ anbieten. Das Siegel bürgt für die hohe Qualität und Regionalität ihrer Produkte.

Im 11. Jahr populär wie eh und je

Auch wenn die Naklua Walking Street bereits im 11. Jahr ausgerichtet wird, ist sie populär wie eh und je. Der einzigartige Mix aus Garküchen und Verkaufsständen, an denen regionale Spezialitäten angeboten werden, sowie viel Musik und Kulturaufführungen, eingebettet in der unverwechselbaren Holzhauskulisse des ehemaligen Fischerdorfes, zieht immer mehr Besucher in seinen Bann.

Konzerte, traditionelle Tänze und vieles mehr werden in diesem Jahr sogar gleich auf drei Bühnen geboten. Natürlich versteht sich von selbst, dass das kulinarische Angebot auch jede Menge fangfrisches und schmackhaft zubereitetes Meeresgetier umfasst.

Lageplan der Naklua Walking Street.

​Die Naklua Walking Street findet vom 14. Dezember bis zum 8. Februar an jedem Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr auf dem Abschnitt zwischen der Polizeibox am Lan-Pho-Park und der Naklua Bridge statt. Der Bereich wird an allen Veranstaltungstagen komplett für den Verkehr gesperrt, worauf schließlich auch der Name der Marktmeile auf Zeit zurückführt.