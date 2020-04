Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20

FRANKFURT/MAIN: Fanprojekte-Chef Michael Gabriel sieht in der Debatte um die Zukunft des Profifußballs eine «große Verantwortung und auch Chance» bei den Bundesligisten. «Sie müssen ihre Strukturen nutzen, um die Fans mitzunehmen - bei der kurzfristigen Rettung der Clubs und bei dem weiteren Schritt, das System langfristig zu verbessern», sagte der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) in Frankfurt/Main am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Fan-Organisation «Unsere Kurve» hatte gefordert, den Wandel zu einem «neuen Fußball» herbeizuführen - dies sei Voraussetzung für die Zustimmung der Szene zu Geisterspielen in der 1. und 2. Liga. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) berät am Donnerstag über eine Fortführung der ausgesetzten Saison mit Spielen ohne Zuschauer. Das Bundesinnenministerium will von einem konkreten Termin dafür aber noch nichts wissen.

«Die Verantwortung für die Einbindung der Fans liegt ganz klar bei den Vereinen», sagte Gabriel. Eine «realistische Stellschraube» beim Bemühen, die Verhältnisse im Fußball wieder auszugleichen, könne dabei die Verteilung der TV-Gelder sein.

«Trotz aller Kritik von Fans gibt es kein Land in Europa, wo die Fans so stark eingebunden sind. Das hat dem Fußball immer gut getan», sagte Gabriel. In der derzeitigen Situation gebe es zwei Pole für die Anhänger: «Auf der einen Seite bedient das Szenario Geisterspiele eine tief sitzende Angst bei den Fans, nicht nur nicht gehört zu werden, sondern auch noch nicht dabei zu sein. Auf der anderen Seite müssen in der Krise viele Fans um die Existenz ihrer Vereine, also ihres emotionalen Hauptbezugspunkts, fürchten.»