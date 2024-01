Von: Ute Wessels (dpa) | 04.01.24

GOING: Für seine Patienten versucht der ZDF-«Bergdoktor» alles möglich zu machen: Mit seinem grünen Oldtimer ist dem einfühlsamen Arzt kein Weg zu weit und keine Alm zu entlegen. Zwischen Praxis und Hausbesuchen sortiert Dr. Martin Gruber aber auch sein Privatleben neu.

Um gleich mit der Türe ins Haus zu fallen: Staffel 17 der ZDF-Erfolgsserie «Der Bergdoktor» wird wieder licht und heiter. Nachdem sich die Familie Gruber in der 16. Staffel völlig zerstritten hat, kehrt langsam die Harmonie zurück. Hauptdarsteller Hans Sigl formulierte es kürzlich im Interview der Deutschen Presse-Agentur folgendermaßen: «Die dunklen Zeiten im Leben des Martin Gruber sind erstmal vorbei.» Beruflich bekommt es der Arzt aber wieder mit schwierigen Fällen zu tun. «Der Bergdoktor» startet am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF mit der Folge «Der Blick nach vorn».

Die Erkrankung von Mama Lisbeth (Monika Baumgartner) bringt ihre Söhne Martin und Hans (Heiko Ruprecht) sowie deren Tochter Lilli (Ronja Forcher) einander wieder näher. Die für das Publikum durchaus anstrengende Wut von Hans in Staffel 16 ist weitgehend verflogen. Nach dem Motto «Schwamm drüber» wird der alte Zoff kaum mehr erwähnt. Das Autorenteam um Philipp Roth gönnt den Zuschauern wieder mehr Entspannung und humorige Momente in den acht neuen Folgen.

Genesen ist die Mama jedoch noch nicht. Resolut wie sie ist, fällt es ihr schwer, ihre gesundheitliche Einschränkung sowie ihren Sohn Martin als ihren Arzt zu akzeptieren. Die Familie braucht Geduld. Lilli überrascht mit neuen beruflichen Plänen.

Und weil Sprechstundenhilfe Linn (Andrea Gerhard) - die Freundin von Hans - noch verreist ist, braucht Martin Gruber anderweitig Unterstützung in der Praxis. Schließlich muss jemand die Stellung halten, wenn der Arzt alles stehen und liegen lässt, um zu einem Patienten zu eilen.

«Ich kenne keinen Arzt, der dermaßen engagiert ist», sagt Bankerin Karin Bachmeier (Hilde Dalik) treffend. Deren Hilfe benötigen die Grubers zusammen mit ihrer Verwandtschaft, den Pflügers. Die stecken mit ihrem Landmaschinenhandel in einem finanziellen Engpass. Caro Pflüger (Barbara Lanz) benötigt Geld von ihrem Ex-Mann Claus (Beat Marti). Dem kommt in der neuen Staffel die Rolle des Fieslings zu.

Ebenfalls zur Familie gehört Wirtin Susanne Dreiseitl (Natalie O'Hara). Die ist ja nicht nur die Ex von Martin, sondern auch die Ex von Hans - das Liebesleben der Brüder ist kompliziert. Seit einiger Zeit ist sie glücklich mit Paul (Dominic Raacke) liiert, dem Vater von Linn. Paul will Susanne heiraten und fragt Hans um Rat.

Und wie steht es um das Liebesleben von Martin Gruber? Die Frau fürs Leben hat der Arzt noch nicht gefunden, und irgendwie gehört es ja auch dazu, dass er immer wieder daheim auf dem Gruberhof landet. Wird sich Martin frisch verlieben? «Sagen wir mal so: Es könnte durchaus sein, dass er sich öfter mal verabredet», sagte dazu Hans Sigl.

Eine Überraschung erleben Martins Kollege Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) und dessen Frau Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel), als ihr Sohn Jens-Torben (Luis Immanuel Rost) nach einem längeren Auslandsaufenthalt an den Wilden Kaiser zurückkehrt.

Die Serie sei ein «ein Feel-good-Format», so Sigl. Dementsprechend bleiben die Krisen und Katastrophen der realen Welt außen vor. Die Zuschauer sollen sich am Donnerstagabend vor dem TV-Gerät erholen können - und das auch noch in Zukunft. Denn im Frühjahr 2024 beginnen die Dreharbeiten für die 18. Staffel. «Wir mussten uns noch kein Abschiedsszenario für Martin Gruber überlegen», konstatierte Sigl. «Insofern gehen wir freudvoll ins kommende Jahr.»