Von: Björn Jahner | 09.05.20

PHUKET: Phukets Gouverneur Phakaphong Tavipatana hatte allen 17 Gemeinden und lokalen Verwaltungsorganisationen (OrBorTor) auf der Insel den Befehl erteilt, Familien mit Kleinkindern, die von der COVID-19-Krise betroffen sind, gezielt zu helfen.

Gemäß Phakaphong wurden bisher Survival-Kits, Nahrungsmittel und Verbrauchsmaterialien an die Insulaner verteilt. Dabei fiel den Beamten die hohe Zahl an Familien mit Babys auf, die durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Da sie täglich auf Säuglingsmilch angewiesen sind, hat der Gouverneur ihnen umgehende Unterstützung zugesichert und die Behörden angewiesen, die betroffenen Familien um eine Registrierung bei ihrer zuständigen Lokalverwaltung zu bitten, damit sie umgehend mit Milch für Säuglinge und Babynahrung versorgt werden können. Da diese in der Pflicht stehen, die kleinkindgerechten Nahrungsmittel zu beschaffen, wird ihnen auferlegt, sich zuerst mit den Tambon Health Promotion Hospitals in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet abzustimmen, bevor sie Säuglingsmilch kaufen und an die Bevölkerung verteilen. Der Gouverneur wies weiter darauf hin, dass die Verwaltungen im nächsten Schritt sicherstellen müssen, dass die Familien nicht bereits über das staatliche Schulmilchprogramm vom Child Development Center oder von ihrer örtlichen Schule versorgt werden.

Phakaphong betonte, dass die vorgegebene Reihenfolge von den Lokalverwaltungen strikt eingehalten werden muss, um die Effektivität des Hilfsprogramms sicherzustellen. Anzumerken ist, dass auch mehrere private Akteure die Dringlichkeit der Versorgung von finanzschwachen Familien mit Babymilch längst erkannt haben und lobenswerte Hilfsaktionen ins Leben gerufen haben. Zum Beispiel das Rumblefish Adventure Dive Centre in Kata, das sich zum Ziel gesetzt hat, alleinerziehenden Elternteilen Babymilch und andere lebenswichtige Artikel bereitzustellen, die in gewöhnlichen Lebensmittelpaketen nicht enthalten sind. Auch Tony Love-Linlay und Wal Brown leisten der Gesellschaft einen großen Dienst und haben ihre Lebensmittelpakete um Milch ergänzt, die im Rahmen ihrer Nothilfekampagne „Feeding Friends Patong“ am Menschen verteilt werden, die besonders schlimm von der COVID-19-Krise betroffen sind und keine Chance haben, Einkommen zu generieren.