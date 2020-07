BANGKOK: Die Familie Yoovidhya hat den Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss" Yoovidhya gedrängt, die Öffentlichkeit über seinen umstrittenen Fall von Fahrerflucht aufzuklären.

In einem auf Mittwoch datierten und von Yoovidhya-„Brüdern und Schwestern" unterzeichneten Brief boten die Mitglieder der Großfamilie der Öffentlichkeit ihre äußerste Entschuldigung für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft an, alle Anklagepunkte gegen Vorayuth fallen zu lassen, was in der Öffentlichkeit einen Aufschrei auslöste.

„Wir können zwar unsere Blutsbande zwischen Yoovidhya und Vorayuth nicht aufgeben, aber wir können sagen, dass die unmittelbare Familie von Vorayuth uns seit Beginn des Verfahrens nie in dieser Angelegenheit konsultiert hat", hieß es weiter in dem Schreiben. „Wir sind auch nicht mit Vorayuths vielen Entscheidungen in diesem Fall einverstanden.“

Der Brief wurde von Suthirat, Panadda, Sarawut, Sakchai, Jirawat, Supreeya und Nucharee Yoovidhya sowie Saipin (Yoovidhya) Phahonyothin unterzeichnet. Sie sagten, Vorayuth solle Klarheit über seinen Fall schaffen und die negative öffentliche Stimmung verringern, die jeden in der Yoovidhya-Familie betreffe.