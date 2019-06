Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

BANGKOK: Erneut wollte ein Taxifahrer Touristen über den Tisch ziehen.

Er wurde zu einem Bußgeld von 2.000 Baht verdonnert, weil er philippinische Touristen anstatt zur Phetchaburi Road in Richtung Chonburi gefahren hatte. Die Urlauber hatten das grün-gelbe Taxi am Sonntag in Chatuchak bestiegen. Auf dem Motorway in Richtung Chonburi bemerkten sie, dass der Thai sie nicht zu ihrem Hotel in Bangkok bringen wollte. Sie kontaktierten einen thailändischen Freund und gaben ihm ihren GPS-Standort. Der Freund wandte sich an den Radiosender JS100 sowie an die reguläre Polizei und die Touristenpolizei, weil er befürchtete, die Filipinos sollten ausgeraubt werden. Als die Touristen um 22 Uhr endlich ihr Hotel erreichten, verlangte der Fahrer 3.000 Baht. Eine direkte Fahrt zur Phetchaburi Road hätte 200 Baht gekostet. Als sich die Ausländer weigerten zu bezahlen, raste der Taxifahrer davon. Neben der Geldstrafe von 2.000 Baht muss er einen dreistündigen Lehrgang absitzen.