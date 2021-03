BANGKOK/PHUKET: Ein Amerikaner, der sich kürzlich in Phuket und Bangkok aufgehalten hatte, wurde nach seiner Rückkehr in die USA positiv auf Covid-19 getestet.

Der Mann wurde vor seiner Abreise aus Thailand negativ getestet, und die thailändischen Gesundheitsbehörden erklärten nun, das Ergebnis sei falsch gewesen. Das Department of Medical Sciences hat den Covid-19-Test des Mannes überprüft und festgestellt, dass das Ergebnis positiv für das Coronavirus ist.

Die Reisegeschichte des Mannes wurde auf der Facebook-Seite des Bangkok Public Relations Department veröffentlicht. Der Mann hielt sich den ganzen Februar über in Thailand auf. Er wurde am 26. Januar aus der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne entlassen und war zuvor negativ auf Covid-19 getestet worden. Er verließ Thailand am 4. März und wurde am 11. März in den Vereinigten Staaten positiv auf Covid-19 getestet.

Hier ist die Zeitleiste seiner Reise:

26. Januar bis 16. Februar: Er hielt sich in Bangkoks Stadtteil Silom auf.

17. Februar: Er flog mit AirAsia nach Phuket und checkte im Sri Panwa Resort am Kap Panwa ein.

19. Februar: Er kehrte mit einem AirAsia-Flug nach Bangkok zurück.

20. bis 28. Februar: Er blieb in Bangkoks Silombezirk. Berichten zufolge ging er nicht viel aus, hauptsächlich nur, um in einem nahegelegenen Supermarkt einzukaufen.

1. März: Er ging ins Krankenhaus für einen Covid-19-Test, eine Voraussetzung für die Rückreise in die Vereinigten Staaten.

2. März: Das Testergebnis war nicht schlüssig. Er wurde ein zweites Mal getestet und das Ergebnis war negativ auf das Coronavirus.

3. März: Er bestieg ein Flugzeug zurück in die Vereinigten Staaten.

4. März: Das Department of Medical Sciences überprüft den zweiten Test des Mannes mit dem Ergebnis: positiv auf Covid-19.