Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

BANGKOK: Ein Mann, der sich als Leiter der Polizeieinheit CSD ausgab, wurde von echten CSD-Beamten mit 8,8 Millionen Baht Bargeld, Drogen und Waffen festgenommen.

Die Polizisten waren fassungslos, was der 37-Jährige in seinem Luxusauto transportierte, das er über Nacht am Flughafen Don Mueang parken wollte. In dem Fahrzeug wurden vier Millionen Baht in zwei Säcken, fünf Pistolen, 116 Kugeln und 0,52 Gramm Crystal Meth oder „Ice“ gefunden. Der Verhaftete behauptete, das Geld stamme aus seinem Familienunternehmen. Es arbeite als staatlicher Lotterie-Großhändler für weitere Händler und Einzelhändler in der Provinz Loei. Er brauche Schusswaffen, da die Familie Lieferwagenrouten vom Victory Monument und dem Busbahnhof Mor Chit nach Samut Sakhon bediene. Die Polizei erweiterte die Suche auf vier Standorte, darunter waren sein Firmenbüro und seine Eigentumswohnung. Dort stießen die Beamtem auf eine Liste mit Kunden der Untergrund-Lotterie, Gewehre, weitere 2.759 Kugeln und 23,6 Gramm getrocknetes Marihuana. Zudem wurden 4,8 Millionen Baht in bar konfisziert. Der Mann wurde beschuldigt, ohne Genehmigung Schusswaffen und illegale Drogen besessen zu haben.