Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

BANGKOK: Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann festgenommen, der sich als General der Armee ausgegeben hatte und im Besitz von Gerippen und Fellen geschützter Wildtiere war.

Beamte durchsuchten am Samstag sein Haus an der Lat Phrao Soi 15 im Bezirk Chatuchak und fanden Felle eines Löwen, eines Leoparden, einer asiatischen Goldkatze und 13 Stoßzähne von Elefanten. Zudem stellten sie zwei Militäruniformen mit Abzeichen der Armee, Gerichtsdokumente im Zusammenhang mit betrügerischen Schecks und Darlehenskontakte mit Geldbeträgen zwischen 500.000 und 5 Millionen Baht sicher. Der Mann soll sich als General der Armee ausgegeben haben. Er behauptete, hochrangigen Beamten nahe zu sein und forderte Geld von Leuten für staatliche Projekte. Zwei Tage vor seiner Verhaftung erschien er auf der 87. Geburtstagsparty des ehemaligen Premierministers Chavalit Yongchaiyudh im Royal Thai Army Club an der Vibhvadi Rangsit Road. Viele hochrangige Persönlichkeiten und Politiker mehrerer Parteien nahmen an der Veranstaltung teil.