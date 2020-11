Falsche Werbung ist auf dem Vormarsch

Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.20

BANGKOK: Die Food and Drug Administration (FDA) und die National Broadcasting Telecommunication Commission (NBTC) sind in diesem Jahr gegen mehr als 1.300 falsche Werbung vorgegangen.

Laut Paisarn Dunkum, Generalsekretär der FDA, haben die beiden Behörden Maßnahmen gegen 1.388 Anzeigen für Lebensmittel, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel in sozialen Medien und auf dem elektronischen Markt ergriffen. In allen Fällen waren in den Anzeigen die Auswirkungen der Produkte überbewertet worden. Die Behörden haben 23 Mal die Zulassung von Lebensmitteln entzogen.

Peerapong Manakit, ein Beauftragter des NBTC, sagte, falsche Werbung sei auf dem Vormarsch. Es drohten Geldstrafe von 100.000 Baht und der Entzug der Geschäftslizenzen. Bis zum 15. November seien 18 Fernseh- und 674 Rundfunkbetreiber für die Schaltung dieser Art von Werbung strafrechtlich verfolgt worden.

In diesen Werbungen seien die Wirksamkeit der Produkte überbewertet worden und die Heilung von Krankheiten wie Augenproblemen, rheumatischer Arthritis sowie sexueller Impotenz versprochen worden. „Die Zahl dieser Anzeigen ist im Steigen begriffen, insbesondere bei Produkten, die sich mit Gesundheit und Wellness befassen. Viele Verbraucher sind davon betroffen und einige sind sogar an den Folgen der Einnahme dieser Produkte gestorben", betonte Peerapong.

Ein Beispiel: Die Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel namens Dtox Kelly prahlte damit, dass es Verstopfung und Dickdarmkrebs heilen könne, aber die FDA stellte fest, dass das Produkt keine FDA-Genehmigung erhalten hatte. Die FDA fand auch heraus, dass bei den Anzeigen für viele Wellness- und Gesundheitszusätze verbotene Adjektive verwendet wurden, indem diese Produkte wie Wunderheilmittel beschrieben wurden.