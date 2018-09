SRIRACHA: Die Polizei in Sriracha fahndet nach sieben Männern, denen vorgeworfen wird, sich als Drogenfahnder ausgegeben zu haben mit dem Ziel, zwei junge Frauen zu entführen und auszurauben.

Eines der beiden Opfer, eine 23-jährige Frau mit dem Namen Saranya, suchte am 22. September die Polizeistation in Sriracha auf und erstattete Anzeige gegen die Täter. Sie sagte aus, dass sie mit ihrer Freundin am 15. September mit dem Motorrad auf dem Weg zu einem Nachtclub in Bo Win war, wo sie sich mit einer weiteren Bekannten mit dem Namen Tan verabredet hatten. Auf dem Weg dorthin wurden sie von den falschen Polizisten gestoppt, die vortäuschten, dass gegen Tan ein Haftbefehl wegen eines Drogenvergehens ausgestellt wurde.

Saranya gestand den Beamten auf der Wache, dass sie den Anschuldigungen der Männer Glauben schenkte, da sie in der Woche zuvor mit Tan tatsächlich Drogen konsumiert hatte. Die beiden Frauen wurden daraufhin gezwungen, in eine schwarze Limousine zu steigen, ihre Motorräder verluden die Täter auf einen Pick-up-Truck. Die Opfer wurden dann zu einem Haus in der Sukhumvit Road Soi 79 gebracht. Dort angekommen, zwangen die Täter Saranyas Freundin, 35.000 Baht auf das Konto einer Frau mit dem Namen Narinthorn Tasuwan zu überweisen und ihnen einen Goldring auszuhändigen. Anschließend wurden die beiden Frauen in der Nähe einer Tankstelle ausgesetzt. Die Polizei konnte zwischenzeitlich alle Täter anhand von Aufnahmen von Überwachungskameras identifizieren. Die Beamten sind zuversichtlich, die Männer aufzuspüren und zu bestrafen.