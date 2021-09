Foto: The Nation

PATTAYA: In Pattaya wurden vier Männer angeklagt, denen vorgeworfen wird, sich als Polizeibeamte ausgegeben zu haben, um eine Frau zu entführen und Lösegeld zu fordern.

Das Ermittlungsteam der Polizeistation Pattaya nahm die vier Verdächtigen im Alter zwischen 28 und 34 Jahre am Montag fest, nach einem weiteren Verdächtigen wird derzeit noch gefahndet, dem die Flucht vor den Beamten gelang.

Nach Angaben der Polizei hatte die Bande, darunter ehemalige Soldaten der Königlich Thailändischen Marine, bereits mehre Male Menschen auf die gleiche Weise entführt. Alle ihre Opfer hatten mit Drogenhandel zu tun.

Die Mutter des jüngsten Opfers der Bande sagte gegenüber den Medien, dass sie die Polizei verständigt habe, nachdem sie ein Lösegeld gezahlt hatte und ihre Tochter freigelassen wurde.

Nach Angaben von der Frau war ihre Tochter am Montag Bier kaufen gegangen, als eine Frau vor ihr ein Päckchen mit Drogen fallen ließ. Sofort kamen zwei Männer auf sie zu und fragten sie, wem das Päckchen gehöre. Die Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und sollen sie in ein Haus gebracht haben, wo sie das Opfer in einen Käfig sperrten, der von wilden Hunden bewacht wurde.

Am Dienstagmorgen um 4 Uhr rief sie Berichten zufolge einen Freund an und sagte, die Entführer hätten ein Lösegeld von 50.000 Baht gefordert. Um 14 Uhr rief sie ihren ausländischen Freund an und sagte ihm, dass das Lösegeld nach Verhandlungen auf 16.000 Baht reduziert worden sei.

Die Mutter sagte, das Geld sei dann an die Entführer überwiesen und die Frau sei freigelassen worden.

Sie erzählte der Presse auch, dass drei weitere Frauen am selben Ort gefangen gehalten worden seien.