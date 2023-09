BANGKOK: Ein Senator hat die Regierung ermahnt, alle Gefangenen fair zu behandeln, und behauptet, die Privilegien, die der verurteilte ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra erhält, könnten der Regierung in Zukunft Schwierigkeiten bereiten.

Am zweiten Tag der Debatte über die Regierungserklärung im Parlament am Dienstag (12. September 2023) sagte Senator Thawil Pliensri, dass der 74-jährige Thaksin etwa 13 Stunden im Bangkoker Untersuchungsgefängnis verbracht habe, bevor er in das Polizeikrankenhaus verlegt wurde.

Thaksin wird in einem Privatzimmer, der Royal Suite 1401, im 14. Stock des Maha Bhumibol Rachanusorn 88 Phansa Building medizinisch behandelt, nachdem er in der Nacht des 22. August, dem Tag seiner Rückkehr nach Thailand und seiner Einlieferung ins Gefängnis, unter Brustschmerzen, Bluthochdruck und Sauerstoffmangel im Blut gelitten hatte.

Er befindet sich seit mehr als 20 Tagen im Krankenhaus und darf täglich 10 Besucher empfangen. Außerdem wurde er vom König begnadigt, der seine achtjährige Haftstrafe auf ein Jahr reduzierte.

Infolgedessen fordert Senator Thawil nun die Regierung auf, alle Häftlinge gleich zu behandeln: „Ich fordere die Regierung auf, sich an ihre Prinzipien und die Standards der Justiz zu halten. All die Privilegien, die Thaksin erhält, könnten viele Menschen verärgern, was in Zukunft zu unerwarteten Zwischenfällen führen könnte.“

Unterdessen forderte Praphrut Chatprapachai, ein Rechtsexperte und ehemaliger Kandidat der Demokraten für das Parlament, die Regierung auf, rechtliche Schritte gegen Thaksin einzuleiten, weil er gegen Abschnitt 112 des Strafgesetzbuches oder das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung verstoßen habe.

Praphrut wies darauf hin, dass Thaksin 2015 den Medien in Südkorea ein Interview gegeben habe, das mit der Monarchie in Verbindung gebracht wurde. General Udomdej Sitabutr, ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister und Generalsekretär des inzwischen aufgelösten Nationalen Rates für Friedenssicherung, hatte die Abteilung des Generalstaatsanwalts angewiesen, rechtliche Schritte gegen Thaksin einzuleiten.

Die Klage wurde vom Büro des Generalstaatsanwalts (Office of the Attorney-General, OAG) eingereicht. Der Strafgerichtshof nahm den Fall 2015 zur Verhandlung an und erließ einen Haftbefehl gegen Thaksin. Daher forderte er Premierminister Srettha Thavisin auf, die Polizei anzuweisen, rechtliche Schritte gegen Thaksin einzuleiten.

Sollte die Regierung dies nicht tun, könnte dies ein Schlupfloch offenbaren, das es Gruppen oder anderen Einzelpersonen ermöglicht, die Regierung aufzufordern, Häftlinge freizulassen, die gegen Paragraf 112 verstoßen haben, indem sie sich auf Gleichheit berufen, was zu einer Forderung nach einer Änderung von Paragraf 112 in der Zukunft führen könnte, warnte er.