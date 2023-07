Der am Mittwoch in Kanchanaburi verhaftete Pakistaner mit Thai-Pass sagte aus, dass er von dem deutschen Hauptverdächtigen zur Mitthilfe bei der Beseitigung der Leiche gezwungen wurde. Foto: Naewna

PATTAYA: Nachdem am Mittwoch (12. Juli 2023) der dritte Tatverdächtige im Mordfall an dem deutschen Immobilienmakler Hans-Peter Mack, 62, in Kanchanaburi verhaftet wurde, kurz bevor er sich nach Myanmar absetzen wollte, hat die Polizei der Presse nach dessen Überstellung an die Beamten in Pattaya neue Erkenntnisse mitgeteilt.

Im Gegensatz zu den beiden deutschen Hauptverdächtigen, eine Frau, die sich am Dienstag (11. Juli 2023) in Begleitung ihres Anwaltes der Polizei in Pattaya gestellt hat und ein Mann, 52, der am Mittwoch (12. Juli 2023) im Clubhaus eines einschlägig bekannten Motorradclubs in Bangkok verhaftet wurde, ist der dritte Tatverdächtige, ein 27-jähriger Pakistani mit thailändischem Pass, gesprächig und kooperiert mit den Ermittlungsbeamten.

Bei der Überstellung des Mannes in Pattaya war auch die Familie des thailändisch-pakistanischen Tatverdächtigen anwesend und erklärte, dass sie mit ihrem Sohn gesprochen habe. Er soll beteuert haben, dass er von dem deutschen Hauptverdächtigen und mutmaßlichen Rädelsführer zur Beseitigung der Leiche gezwungen wurde.

Nach Angaben der Eltern des Mannes, die in Phuket ein Geschäft für Meeresfrüchte betreiben, hatte die Familie bereits früher mit der tatverdächtigten deutschen Frau, 54, geschäftlich zu tun, um Meeresfrüchte aus Phuket in Pattaya zu vertreiben. Die Eltern sagten jedoch, dass das Geschäft vor etwa zwei Jahren geplatzt sei, da sie sie Zweifel an der Zuverlässigkeit der Frau hatten. Ihr Sohn stand jedoch aufgrund von Immobiliengeschäften weiter mit ihr in Kontakt.

Die Mutter des Mannes sagte, dass sie mit ihrem Sohn gesprochen habe. Sie beteuerte, dass er immer ehrlich zu ihnen war. Unter Tränen soll er seinen Eltern anvertraut haben, dass er von dem mutmaßlichen deutschen Rädelsführer zur Beseitigung der Leiche gezwungen wurde. Darüber hinaus bestritt er, irgendetwas mit dem Motiv oder gescheiterten Immobiliengeschäften zu tun zu haben.

Der mutmaßliche Rädelsführer soll ihm gedroht haben, seine Frau und seine Schwester nach Kambodscha zu entführen und sie dort als Geiseln zu halten, falls er nicht bei der Beseitigung der Leiche helfen würde. Die Frau und die Schwester des dritten Tatverdächtigen seien deshalb aus Angst um ihre Sicherheit an einen sicheren Ort gebracht worden. Seine Eltern betonten, dass sie ihrem Sohn glauben.

Auch der Bruder des Mannes meldete sich zu Wort. Er sagte aus, dass sein Bruder ihm gesagt habe, dass er nur beim Transport der Kühltruhe geholfen und mit dem mutmaßlichen Rädelsführer nur deshalb zusammengearbeitet habe, weil dieser gedroht habe, seiner Familie etwas anzutun. Er betonte, dass sein Bruder ein emotionales Wrack gewesen sei und er ihm geglaubt habe, dass er zur Beseitigung der Leiche gezwungen wurde.

Die Mordermittler prüfen die Aussagen der Familie und kündigten an, dass die Polizei den 27-Jährigen ausführlich befragen wird.

In der Zwischenzeit weigert sich der mutmaßliche deutsche Hauptverdächtige weiterhin, mit den Ermittlern zu sprechen, und hat alles auf einen Anwalt verschoben. Er gab lediglich bekannt, dass er unschuldig sei in allen Anklagepunkten. Die Aussagen der deutschen Frau, die sich zuvor gestellt hatte, wurden nicht veröffentlicht. Sie schweigt ebenfalls gegenüber der Presse. Beide Personen werden dem Rocker-Milieu zugeordnet.