PATTAYA: Die Polizei hat gegen den Hauptverdächtigen im Mordfall eines deutschen Immobilienmaklers in Pattaya Anklage wegen vorsätzlichen Mordes erhoben.

Der stellvertretende nationale Polizeichef Pol Gen Surachate Hakparn sagte am Freitag (14. Juli 2023), dass der deutsche Staatsbürger Olaf B., 52, der Hauptverdächtige unter den vier Festgenommenen ist, die angeblich in den Mord an Hans-Peter Mack, 62, verwickelt sind.

Er sagte, dass die Polizei von einem früheren Straftatbestand, dem Mord, der nur mit lebenslanger Haft bestraft wird, abgewichen ist.

Der Hauptverdächtige wurde nun wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, worauf die Todesstrafe verhängt wird, sagte Polizeigeneral Surachate.

Die anderen drei Verdächtigen sind Petra G., 54, Nicole F., 52 (beide deutsche Staatsbüger) und Shahrukh Karim U., 27 (Pakistaner mit thailändischer Staatsbügerschaft). Alle haben jegliche Beteiligung bestritten.

Polizeigeneral Surachate sagte, dass die Polizei auch ein Schnellboot beschlagnahmte, das Olaf B. gehörte, und herausfand, dass er plante, Macks zerstückelten Körper ins Meer zu werfen. Die Polizei erhielt auch Videoaufnahmen, die den Hauptangeklagten und Shahrukh in einem Geschäft für Fischereigeräte zeigen.

Der Besitzer Gartengerätegeschäfts sagte außerdem aus, dass er die Säge, mit der Macks Leiche zerstückelt wurde, an zwei Ausländer verkauft hatte.

Die Polizei fand auch ein Signal von Macks Mobiltelefon in Kambodscha. Die Polizei untersuche nun, wie sein Telefon in das Nachbarland gelangt sei, sagte er.

Polizeimajor Wachirawit Wisutsereephan, Ermittlungsleiter bei der Polizei von Nong Prue in Chonburi, sagte am Freitag, dass Shahrukh behauptete, dass er gezwungen worden sei, seinem Mitangeklagten zu helfen. Als er am Freitag von den Medien befragt wurde, sagte er: „Ich bin ängstlich. Ich habe es nicht getan. Ich habe (ihn) nicht getötet.“

Nach Angaben der Polizei sagte Shahrukh, dass Petra G. ihn gebeten habe, eine Pool-Villa zu mieten, um am 4. Juli 2023 eine Party für einen VIP-Gast zu veranstalten. An diesem Tag kamen Olaf B. und Petra G. sowie das Opfer an und gingen in die Villa. Shahrukh sagte, dass ihm auferlegt worden sei, draußen zu warten.

Nachdem er mehr als drei Stunden gewartet hatte, beschloss er, in die Poolvilla zu gehen. Als er die Tür öffnete, fand er Mack bewusstlos auf dem Sofa liegen. Daraufhin fragte er die beiden deutschen Staatsangehörigen, was sie da taten.

Er sagte, dass Olaf B. ihn plötzlich an die Wand drückte und ihm mit einer Pistole drohte, dass er seine jüngere Schwester und seine Frau entführen und nach Kambodscha bringen würde, wenn er nicht kooperieren würde, und dass er seine Eltern in Phuket töten würde, wenn er seine Bande verraten würde.