BANGKOK: Sechs ehemalige Polizeibeamte, die aufgrund ihrer mutmaßlichen Unterstützung von Praween „Kamnan Nok“ Chankhlai bei seiner Flucht nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in seinem Wohnsitz entlassen wurden, sind nun im Untersuchungsgefängnis von Bangkok untergebracht.

Die Hanuman-Spezialeinheit der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD) überführte die Beamten am Mittwoch (20. September 2023) aus dem Zentralgefängnis von Samut Songkhram, wie Polizeigeneral Montree, der Kommandeur der CSD, mitteilte.

Ihnen wird vorgeworfen, gegen Paragraf 157 des Strafgesetzbuches (Pflichtverletzung), Paragraf 184 (Beihilfe zur Straffreiheit) und Paragraf 189 (Unterschlagung von Beweismitteln) verstoßen zu haben.

Die Überführung erfolgte unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, nachdem das Königliche Thailändische Polizeiamt angeordnet hatte, dass die CSD die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt.

Die betroffenen sechs Beamten sind Polizeimajor Kiatisak Somsuk (52), Inspektor der Polizeistation Krathum Baen in Samut Sakhon, Polizeikapitän Natthapol Nakkorn (59), stellvertretender Inspektor der Autobahnpolizeiwache 1, Polizeikapitän Narongsak Taeng-ampai (58), stellvertretender Inspektor der Autobahnpolizeiwache 1, Polizeileutnant Nimit Salidkul (57), stellvertretender Verkehrsinspektor bei der Bezirkspolizei Mueang in Nakhon Pathom, Polizeileutnant Prasarn Rodpol (58), stellvertretender Inspektor bei der Autobahnpolizeiinspektion 1, und Polizei-Unterleutnant Sansarn Srisawat (55), stellvertretender Inspektor bei der Autobahnpolizeiinspektion 1.

Ihre Entlassung aus dem Polizeidienst erfolgte aufgrund ihrer angeblichen Beteiligung an einer tödlichen Schießerei während einer Dinner-Party im Haus von Praween, der zu diesem Zeitpunkt ein Kamnan (Tambon-Chef) in Nakhon Pathom war. Sie wurden beschuldigt, dem mutmaßlichen Schützen und Praween bei der Flucht geholfen zu haben.

Praween (35) befindet sich ebenfalls im Untersuchungsgefängnis von Bangkok in Haft und gilt als Hauptverdächtiger im Mordfall an Polizeimajor Sivakorn Saibua, einem Beamten der Autobahnpolizei, in der Nacht des 6. September 2023. Berichten zufolge nahmen etwa 30 Polizisten an der Veranstaltung teil.

Früheren Berichten zufolge hatte Polizeimajor Sivakorn den Antrag von Praween auf Beförderung seines Neffen, der ebenfalls Polizist war, abgelehnt. Daraufhin eröffnete der bewaffnete Thananchai Manmak, ein Mitarbeiter von Praween, das Feuer und tötete Polizeimajor Sivakorn aus nächster Nähe. Er verstarb, während einige verirrte Schüsse Oberstleutnant Wasin Panpee von der Unterabteilung 2 der Autobahnpolizei verletzten.

Der bewaffnete Angreifer wurde zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Kanchanaburi getötet, woraufhin sich Praween der Polizei stellte.

Eine informierte Quelle bestätigte, dass die sechs Beamten im Untersuchungsgefängnis von Bangkok in einer separaten Zone von Praween untergebracht sind.