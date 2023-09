Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin hat einen dreiköpfigen Ausschuss eingesetzt, der die Fakten und rechtlichen Aspekte des Falles untersuchen soll, bei dem die Polizei am Montag (25. September 2023) eine Razzia in den Häusern hochrangiger Polizeibeamter wegen angeblicher Verwicklung in illegale Online-Glücksspiele durchführte.

Der Ausschuss wird von Chatchai Promlert, dem ehemaligen Staatssekretär im Innenministerium, geleitet und umfasst Chatpong Jirapanthu, den ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt, und Polizeigeneralleutnant Winai Thongsong, den ehemaligen stellvertretenden Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei, als Ausschussmitglied und Sekretär.

Der Ausschussvorsitzende wird bis zu zwei stellvertretende Sekretäre aus dem Büro des Premierministers ernennen. Die Anordnung wurde durch das Büro des Premierministers erlassen.

Der Ausschuss muss dem Premierminister alle 10 Tage über den Stand der Ermittlungen berichten und hat 30 Tage Zeit, seine Arbeit abzuschließen und seinen Bericht direkt dem Premierminister vorzulegen.

Die drei vom Premierminister ernannten Ausschussmitglieder gelten als qualifizierte Personen, die für ihre Integrität und ihre Fähigkeiten anerkannt sind.

Chatchai wurde im März dieses Jahres zum Vorsitzenden des Ausschusses für Geldwäsche- und Korruptionsbekämpfung gewählt. Seine Ernennung erfolgte, um Inspektionen durchzuführen und die Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft und der Polizei zu überwachen.

Chatchai ist ein erfahrener Verwaltungsbeamter, der sich durch seine Kompetenz und Erfahrung auszeichnet.

Chatpong ist in der Juristenszene aufgrund seines Fachwissens im Bereich der Korruptionsbekämpfung bekannt und hoch angesehen. Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und hat wichtige Positionen bekleidet, u.a. als stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für besondere Rechtsstreitigkeiten und als Generaldirektor des Büros für Wirtschaftskriminalität in der Generalstaatsanwaltschaft. Er war auch Leiter verschiedener Task Forces, die wichtige Fälle für das Office of Special Litigation betreuten und mehrere bedeutende Fälle bearbeiteten.

Polizeigeneralleutnant Winai war zuvor Polizeipräsident der Metropolitan Police. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Förderung der Polizeireform. Er ist dafür bekannt, dass er herausragende Polizeibeamte nach den Grundsätzen der Integrität, Kompetenz und Erfahrung unterstützt. Politischen Beobachtern zufolge ist die Ernennung von Winai in den Ausschuss wahrscheinlich auf seinen Ruf der Ehrlichkeit und seine Bereitschaft zurückzuführen, Probleme direkt anzusprechen, um die Zukunft der Polizeibeamten zu verbessern.

Am Montagmorgen tauchten Polizeikommandos am Haus des stellvertretenden Chefs der Nationalen Polizei, General Surachate „Big Joke“ Hakparn, auf und verlangten eine Durchsuchung des Hauses.

Polizeiquellen zufolge wurden die Gebäude durchsucht, nachdem Haftbefehle gegen 11 Verdächtige im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel-Webseiten erlassen worden waren. Unter den Verdächtigen befanden sich zwei hochrangige Polizeibeamte – ein Generalmajor und ein General –, die beide Surachate unterstellt sind.

Surachate ist im Rennen um den Posten des Generalkommissars der Nationalen Polizei.