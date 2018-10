HANNOVER (dpa) - Einblicke ins Privatleben des vor 20 Jahren mit 40 gestorbenen Popstars Falco gibt jetzt in Hannover eine Ausstellung mit bisher nie gezeigten Objekten.

Unter dem Titel «Falco, in Gars am Kamp» sind von diesem Freitag an rund 100 Objekte aus dem Privatbesitz des österreichischen Sängers zu sehen. Es zeige eine unbekannte Seite des Weltstars, teilte das Theatermuseum Hannover mit. Der Musiker hatte in den 80er Jahren eine Jugendstil-Villa in Gars am Kamp gekauft, um sich im Waldviertel vom Rummel im 80 Kilometer entfernten Wien zu erholen. In der bis 17. März laufenden Schau sind Aufnahmen aus dem Refugium des Künstlers zu sehen. Ausgestellt sind zum Beispiel eine Bassgitarre und Modellautos..