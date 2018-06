Written by: Redaktion DER FARANG | 02/06/2018

BANGKOK: In den ersten drei Monaten haben Thailands Autobauer 539.690 Fahrzeuge hergestellt, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 11,15 Prozent. Im Inland abgesetzt wurden 237.093 Wagen, in den Export gingen 296.230 Autos (+ 3,8%).

Laut der Federation of Thai Industries (FTI) sollen bis Ende des Jahres rund 2 Millionen Fahrzeuge montiert werden. Bei Motorrädern stieg der Absatz in den ersten drei Monaten dieses Jahren um lediglich 0,7 Prozent auf 465.093. In Thailand stellen 17 Unternehmen Autos und sieben Firmen Motorräder her. Die Zahl der Zulieferer wird mit rund 2.350 angegeben. Die Branche beschäftigt etwa 690.000 Frauen und Männer.