MANILA (dpa) - In den Philippinen sind 14 Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.



Etwa 50 Menschen waren nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zum Unglückszeitpunkt in dem Lastfahrzeug unterwegs, als es von einer kurvigen Straße abkam und in eine 200 Meter tiefe Schlucht stürzte. Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Nähe der Stadt Balbalan im Norden des südostasiatischen Inselstaats. 26 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden. Dem Polizeibericht zufolge handelt es sich bei den Opfern um ältere Dorfbewohner.

Philippinische Medien berichteten, die Senioren hätten sich in einem Nachbarort Sozialhilfe abgeholt. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben, Berichten zufolge hatten die Bremsen versagt.