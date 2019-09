Fahrverbot auf Bürgersteigen wird strikt durchgesetzt

Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.19

BANGKOK: Auf Gehwegen fahrende Motorradfahrer mussten im August und in der ersten Septemberhälfte rund vier Millionen Baht Bußgelder an die Stadtverwaltung zahlen.

Gleichzeitig mit der Verdoppelung der Geldstrafe von 1.000 auf 2.000 Baht hat die Verwaltung ihr Personal auf die Verkehrssünder angesetzt. Das soll auch künftig so bleiben. Laut dem stellvertretenden Gouverneur Sakoltee Phattiyakul kamen im August 2,5 Millionen Baht und in den ersten Wochen des laufenden Monats 1,5 Millionen an Bußgeldern zusammen. Die Verwaltung hat ihre Mitarbeiter angewiesen, die Kontrollzonen ständig zu wechseln.