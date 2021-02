Fahrpreiserhöhung auf der Green Line verschoben

Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.21

BANGKOK: Die wochenlange öffentliche Diskussion ist erst einmal beendet: Die Stadtverwaltung (BMA) hat am Montag die geplante Fahrpreiserhöhung für die gesamte Skytrain-Strecke Green Line auf maximal 104 Baht auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die BMA hatte am 15. Januar angekündigt, dass die Fahrpreise ab 16. Februar auf einigen Strecken der Green Line um 3 Baht pro Station auf maximal 104 Baht angehoben würden. Die Erweiterung der Green Line von den Bahnhöfen Bearing bis Samut Prakan und von den Bahnhöfen Mo Chit bis Ku Kot war am 3. April 2018 teilweise für den öffentlichen Verkehr freigegeben worden. Die gesamte Strecke wurde am 16. Dezember eröffnet. Die BMA hatte auf den Abschnitten keine zusätzlichen Fahrpreise zum ursprünglichen Fahrpreis von 65 Baht erhoben. Mit den Einnahmen aus der Fahrpreiserhöhung wollte die Stadt die Betriebsgebühr an die Bangkok Mass Transit System in Höhe von 9,6 Milliarden Baht finanzieren.

In der vom Gouverneur Aswin Kwanmuang am Montag unterzeichneten Ankündigung hieß es, die Regierung habe die Stadt angewiesen, die Fahrpreiserhöhung wegen der Auswirkungen auf die Menschen während der Covid-19-Krise zu verschieben.