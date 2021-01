Von: Björn Jahner | 31.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach dem einmonatigen Testbetrieb der „Gold Line“ auf der Thonburi-Seite des Chao-Phraya-Flusses mit kostenlosen Fahrten beträgt der Fahrpreis für die neue Einschienenbahn-Verbindung fortan 15 Baht.

Die 1,8 Kilometer lange Linie umfasst drei Stationen – Krung Thon Buri (G1), Charoen Nakhon/ Iconsiam (G2) und Khlong San (G3) – und ermöglicht an der BTS-Station Krung Thon Buri den Umstieg in den Skytrain der „Silom Line“ („Green Line“). Die Strecke wird mit drei People Mover des kanadischen Herstellers Bombardier bedient, die jeweils aus zwei aneinandergekoppelten, fahrerlosen Triebwagen mit Platz für 140 Fahrgäste bestehen. Sie fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h wie Busse auf Gummireifen, werden jedoch von einer Schiene in der Mitte der Fahrbahn geführt und mit Strom versorgt.



Da die „Gold Line“ zum Bangkok Mass Transit System (BTS) gehört, gilt dasselbe Bezahlsystem wie im Skytrain. BTS-Nutzer können deshalb unkompliziert vom Skytrain in die Einschienenbahn umsteigen, ohne dafür ein neues Ticket lösen zu müssen, wenn sie im Besitz eines Skytrain-Passes oder einer „Rabbit Card“ sind.



Die „Gold Line“ dient vor allem als Zubringer zwischen der BTS-Linie Silom („Dark Green Linie“) und dem Einkaufszentrum Iconsiam. Die Auswertung der Fahrgaststatistik des Testbetriebs hat zum Ergebnis, dass die neue Linie in den ersten vier Wochen seit der Betriebsaufnahme durchschnittlich von 10.000 Fahrgäs­ten genutzt wurde, wobei der größte Andrang an der Station Charoen Nakhon herrschte. Nach dem Ausbruch der zweiten Covid-19-Welle sank die Zahl der Fahrgäste jedoch auf 3.000 pro Tag.