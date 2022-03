Foto: The Nation

BANGKOK: Auch wenn die Tickets für die Sonderfahrt mit dem historischen Dampfzug von Bangkok nach Ayutthaya am Samstag (26. März 2022) zur Feier des 125. Geburtstags der Thailändischen Staatsbahn (SRT) bereits ausverkauft sind, erhalten Eisenbahn-Nostalgiker fünf weitere Chancen, eine Fahrt mit dem Dampfzug zu unternehmen, teilte die SRT am Montag der Presse mit.

„Wenn Sie kein Ticket mehr für die Sonderfahrt am 26. März bekommen haben, gibt es noch fünf weitere Gelegenheiten, eine Fahrt mit einer Dampflok aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu buchen. Reservieren Sie auf jeden Fall Ihre Fahrkarte frühzeitig“, richtete der Direktor des SRT Public Relations Center Ekarat Sriarayanphong seine Worte an Dampflokfans. Fahrkarten können landesweit an allen Bahnhöfen reserviert und ausgestellt werden.

Foto: The Nation

Die SRT organisiert jedes Jahr sechs Dampfzugfahrten zu besonderen Anlässen:

26. März 2022: Gründungstag der SRT, Strecke Bangkok–Ayutthaya (ausverkauft!)

Gründungstag der SRT, Strecke Bangkok–Ayutthaya (ausverkauft!) 03. Juni 2022: Geburtstag von I.M. Königin Suthida, Strecke Bangkok–Nakhon Pathom

Geburtstag von I.M. Königin Suthida, Strecke Bangkok–Nakhon Pathom 28. Juli 2022: Geburtstag von S.M. König Maha Vajiralongkorn, Strecke Bangkok–Ayutthaya

Geburtstag von S.M. König Maha Vajiralongkorn, Strecke Bangkok–Ayutthaya 12. August 2022: Geburtstag I.M. Königinmutter Sirikit und Nationaler Muttertag, Strecke Bangkok–Chachoengsao

Geburtstag I.M. Königinmutter Sirikit und Nationaler Muttertag, Strecke Bangkok–Chachoengsao 23. Oktober 2022: Gedenktag für König Chulalongkorn, Strecke Bangkok–Ayutthaya

Gedenktag für König Chulalongkorn, Strecke Bangkok–Ayutthaya 05. Dezember 2022: Geburtstag von König Bhumibol Adulyadej und Nationaler Vatertag, Strecke Bangkok–Chachoengsao

Khun Ekarat sagte, dass die SRT am kommenden Samstag ihr 125-jähriges Bestehen mit der historischen Dampfzugfahrt feiert. Die SRT wurde durch ein königliches Dekret von König Chulalongkorn (Rama V.) im Jahr 1897 gegründet.

Zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung müssen alle Passagiere mit mindestens zwei Dosen gegen Covid-19 geimpft sein und einen negativen ATK-Test vorlegen, der innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde.