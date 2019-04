Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.19

NARATHIWAT: Fünf Lehrerinnen kamen ums Leben und acht weitere Insassen erlitten schwere Verletzungen, als ihr Van von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr auf der Phetkasem Road in der Gemeinde Luboh Sawor. Die Polizei glaubt, dass der 36 Jahre alte Fahrer, der bei dem Zwischenfall erheblich verletzt wurde, am Lenkrad eingeschlafen war. Die fünf Toten waren im Alter zwischen 27 und 41 Jahren, die acht Verletzten liegen in den Krankenhäusern Rusoh und Narathiwat. Der Van-Fahrer hatte die zwölf Lehrerinnen nach einer Studienfahrt zu einer islamischen Schule in Malaysia am Grenzübergang Sadao in der Provinz Songkhla abgeholt und sollte sie zu ihrer Schule in Narathiwat bringen.