Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

NAKHON RATCHASIMA: Bei einem Busunfall starb eine 31 Jahre alte Hostess, 24 Fahrgäste erlitten teils schwere Verletzungen.

Das Fahrzeug prallte am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Mitraparp Road im Bezirk Pak Chong gegen einen vorausfahrenden Lastwagen. Die Hostess starb in ihrem Sitz, 15 Frauen und neun Männer, darunter ein Junge, wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 46 Jahre alte Busfahrer gab zu, hinter dem Lenkrad eingeschlafen zu sein. Der Bus war gegen 22 Uhr in Khon Kaen mit dem Ziel Bangkok gestartet. Der Fahrer soll wegen Fahrlässigkeit angeklagt werden.