PATHUM THANI: Ein offenbar betrunkener Autofahrer fuhr Montagnacht durch einen Kontrollpunkt der Polizei und sprang schlussendlich vor seinen Verfolgern in einen Kanal.

Die Polizei suchte Hilfe bei Tauchern der Stiftung Ruamkatanyu. Sie schafften es, den 40-Jährigen in nur zehn Minuten aus dem Wasser zu ziehen. Der Flüchtige hatte sich an der Säule einer Brücke im Bezirk Thanyaburi Distrikt geklammert. Polizisten hatten den Pick-up-Fahrer auf der Rangsit-Nakhon Nayok Road verfolgt. Da der Eintonner mit Sand und Kies schwer beladen war, wurde er bald eingeholt. Daraufhin sprang der Fahrer in den Kanal. Später berichtete er der Polizei, er habe mit Freunden getrunken und beim Anblick des Checkpoints Angst gehabt, verhaftet zu werden. Deshalb habe er versucht zu fliehen.