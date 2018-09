NARATHIWAT: Bei einem Busunfall in Sungai Kolok in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden des Landes wurden am Dienstag 10 Personen verletzt.

Der klimatisierte Fernbus landete in einem fünf Meter tiefen Straßengraben der Tak Bai-Sungai Kolok Road, als der 28-jährige Fahrer in den Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Gemäß den polizeilichen Ermittlungen soll er am Steuer eingenickt sein. Der Bus des Fuhrbetriebs Sri Trang Tour Company war am Abend des Vortages auf Phuket mit dem Ziel Sungai Kolok gestartet. 10 Fahrgäste sowie auch der Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die meisten erlitten Prellungen und Schnittwunden. Eine Person wurde bei dem Aufprall zwischen den Sitzen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Übermüdung der Fahrer zählt zu den häufigsten Ursachen, die immer wieder zu schweren Busunglücken auf Thailands Straßen führen.