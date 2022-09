Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.22

HUA HIN: Am kommenden Wochenende steht den Besuchern von Prachuap Khiri Khan ein neuer Straßenbahndienst zur Verfügung. Der Service, der die Fahrgäste zu einigen der beliebtesten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Mueang Prachuap und in der Umgebung von Ao Manao und Prachuap Bay bringen wird, wird vom 16. bis 18. September verkehren.

Die Fahrt beginnt am Wat Thammikaram Worawihan Phra Aram Luang, bevor sie an verschiedenen Punkten entlang der berühmten Drei Buchten von Prachuap Halt macht.

Während der Fahrt können die Fahrgäste Audiokommentare zur Geschichte berühmter Sehenswürdigkeiten wie der Susuk Road (Chalermphon Abhairee), dem Old City Pillar Shrine, dem Koh Lak Temple Phra Aram Luang und dem Prachuap Khiri Khan City Pillar Shrine hören.

Die Straßenbahn verkehrt viermal täglich um: 08:30 - 10:30, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 und 15:00 - 17:00.

Der neue Straßenbahndienst wurde am Montag (12. September) vom Provinzgouverneur Sathien Charoenruen zusammen mit dem Vizegouverneur, den Leitern der lokalen Behörden und Medienvertretern offiziell eröffnet.

Der Service wurde unter dem Titel "Run, Eat, Travel, Visit Prachuap Khiri Khan City" ins Leben gerufen und fällt mit einem Wochenende zusammen, das in Mueang Prachuap sehr geschäftig zu werden verspricht.

An diesem Wochenende finden in der Region zwei große Veranstaltungen statt - das Prachuap Food Festival und der Top Run 2022.

Das Prachuap Food Festival findet vom 16. bis 18. September von 16.00 bis 23.00 Uhr im Chaloem Phrakiat Park Rama 9 Park statt, neben der Prachuap Khiri Khan Provincial Hall.

Die Besucher können sich an einer Fülle von Meeresfrüchten laben, die unter anderem von bekannten Restaurants und Hotels angeboten werden.

Außerdem gibt es einen Kochwettbewerb und Mini-Konzerte von berühmten Künstlern.

Am 18. September findet auf dem nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkt Wing 5 der Top Run 2022 statt, bei dem Läufer über drei Distanzen (5 km, 10,5 km und 21 km) rund um Ao Manao und Prachuap Bay antreten.