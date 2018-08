Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde will ihren Gesetzentwurf zu drastischen Strafen bei Fahren ohne Führerschein überarbeiten.

Der Gesetzentwurf mit Geldbußen bis zu 50.000 Baht und einer Haft bis zu drei Monaten ist in der Öffentlichkeit auf schärfste Kritik gestoßen. Auch Ministerpräsident und Juntachef Prayut Chan-o-cha hat Bedenken angemeldet und sieht erheblichen Diskussionsbedarf. Die Straßenverkehrsbehörde will bei der Neufassung des Gesetzes die Auffassung der Bürger einholen. Die Meinungsumfrage soll bis zum 11. September abgeschlossen werden, kündigte Kamon Buranapong, stellvertretender Generaldirektor der Behörde, an. Er kann sich vorstellen, als Alternative zu den 50.000 Baht und den drei Monaten Haft eine Strafe proportional zur Schwere des Verstoßes in den Gesetzentwurf zu schreiben.