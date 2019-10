Fahren auf Gehwegen: Stadt holt Meinungen über Strafen ein

Written by: Redaktion DER FARANG | 26/10/2019

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) denkt darüber nach, Motorradtaxifahrern, die wiederholt beim Befahren von Gehwegen geschnappt werden, drei Jahre die Weste zu entziehen. Die farbige Weste signalisiert weithin, dass der Besitzer ein Taxifahrer ist.

Um Meinungen zu diesem Thema einzuholen, hat die Stadt 10.000 Flugblätter in allen 50 Bezirken verteilt. BMA-Sprecher Polizei-Captain Pongsakorn Kwanmuang diskutierte den Vorschlag am Freitag an der Asoke-Kreuzung mit Motorradtaxifahren und Fußgängern. „Jede Meinung wird berücksichtigt. Wir möchten wissen, ob die Menschen mit dem Vorschlag einverstanden sind oder welche Vorschläge sie einbringen möchten“, sagte er den Medien. Die Ergebnisse der Umfragen sollen einem städtischen Ausschuss bei dessen Sitzung am 31. Oktober vorgelegt werden.