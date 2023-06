Von: Björn Jahner | 28.06.23

HAT YAI: Der Bürgermeister von Hat Yai im tiefen Süden des Landes hat die dringende Korrektur von unkonventionellen Fahrbahnmarkierungen auf der Sriphuwanarot Road in Auftrag gegeben. Denn anders als in anderen Städten des Landes wurden die Linien in Hat Yai um Hindernisse herumgezogen.

Ein Social-Media-Beitrag, der die ungewöhnlichen Fahrbahnmarkierungen in Frage stellt, sorgte bei den Anwohnern für große Neugier und noch mehr Gelächter. Anstelle von geraden Linien hat sich die Stadtverwaltung von Hat Yai dafür entschieden, die Linien an zwei Stellen um Metallrampen zu ziehen, die für erhöhte Einfahrten verwendet werden.

Die Bilder, die in der lokalen Facebook-Gruppe „Laughing Together, Home and City“ geteilt wurden, lösten Diskussionen über Risiken und die Möglichkeit aus, ähnliche Linien auch um geparkte Autos zu ziehen, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Foto: Thai Rath

Nachdem er über den Schildbürgerstreich informiert wurde, kündigte Hat Yais Bürgermeister Pol. Col. Sakorn Thongmoonee umgehend eine Lösung des Problems an. Der Sekretär des Bürgermeisters, Manop Pengthum, erklärte der Presse, dass die Straßenmarkierung in der Nacht zuvor von einem schlecht ausgerüsteten Team vorgenommen wurde, das die schweren Metallrampen nicht heben konnte. Daher malten sie die Linien um die Hindernisse herum als vorübergehende Lösung, was von Nutzern der sozialen Medien beobachtet wurde.

Der Bürgermeister und sein Team nahmen sich des Problems rasch an und ließen die Metallrampen sowie die Farbe entfernen. Sobald es das Wetter erlaubt, soll die neue Fahrbahnmarkierung aufgetragen werden.

Für das Versehen und die entstandenen Unannehmlichkeiten wurde um Entschuldigung gebeten. Die Stadtverwaltung von Hat Yai ist stets bestrebt, die Infrastruktur zu verbessern und die Lebensqualität der Einwohner zu erhöhen, betonte sie.