„Fah Talai Jone“ zur Behandlung von Covid

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat die Verwendung von „Fah Talai Jone“ (Andrographis paniculate) zur Behandlung asymptomatischer Covid-19-Fälle genehmigt. Das pflanzliche Heilmittel war erfolgreich in Gefängnissen getestet worden.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek sagte, die Behandlung mit der Pflanze werde dazu beitragen, das öffentliche Gesundheitssystem zu entlasten. Die Abgabe an infizierten Gefängnisinsassen habe gezeigt, dass „Fah Talai Jone“ das Eindringen des Virus in die Zellen verhindern und gleichzeitig die Virusvermehrung reduzieren könne. Die Strafvollzugsbehörde verabreichten das pflanzliche Heilmittel an 11.800 Insassen mit leichten Covid-Symptomen. Von denen haben sich 99 Prozent erholt. Asymptomatische Patienten sollen 180 mg, aufgeteilt in drei Dosen zu je 60 mg, täglich zu den Mahlzeiten einnehmen.

Andrographis paniculate ist eine Pflanzenart aus der Familie der Akanthusgewächse. Sie gehört seit Jahrhunderten zur ayurvedischen Heilkunde und zur traditionellen chinesischen Medizin.