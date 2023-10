Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.23

TV-Kameraleute filmen einen gesprengten Geldautomaten in einer Postbank-Filiale im Stadtteil Barmbek-Nord. Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen den Geldautomaten gesprengt. Foto: Marcus Brandt/dpa

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will am Donnerstag (11.00 Uhr) einen Überblick über die organisierte Kriminalität in Deutschland geben.

Gemeinsam mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, legt sie in Berlin den so bezeichneten Lagebericht für das vergangene Jahr vor. Organisierte Kriminalität - Fachleute nennen sie kurz und knapp «OK» - ist nach Definition von Polizei und Justiz von Gewinn- oder Machtstreben bestimmt. Mehr als zwei Beteiligte gehen dabei planmäßig und auf Dauer arbeitsteilig vor, ihre Straftaten müssen von «erheblicher Bedeutung» sein. Hauptfelder der organisierten Kriminalität sind Rauschgifthandel, Eigentums- und Wirtschaftsstraftaten sowie Steuer- und Zolldelikte.