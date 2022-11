Faeser für «unverkrampfte Begegnung» von Juden und Nichtjuden

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.22

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser wirbt für mehr direkten Austausch zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland. «Lassen Sie uns Möglichkeiten der Begegnung unverkrampft nutzen», forderte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Dabei dürfe es keine Scheu vor Wissenslücken geben. Wichtig sei gegenseitiges Zuhören, Respekt und Lernen von einander.

Zugleich sagte Faeser Feindseligkeit und Hass erneut den Kampf an: «Jüdinnen und Juden sollen sich in Deutschland sicher fühlen und sie sollen sicher sein.» Leider gebe es Antisemitismus nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft, und er sei - anders als bisweilen behauptet - auch nicht erst durch Zuwanderung nach Deutschland gekommen, erklärte die Innenministerin.

Faeser äußerte sich zur Verleihung des Ehrenamtspreises für jüdisches Leben, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde. Ausgezeichnet wurde die Initiative «Jüdisches Halle - gestern und heute», die nach dem Anschlag auf die dortige Synagoge 2019 eine App mit Hinweisen auf jüdisches Leben in der Stadt in Sachsen-Anhalt entwickelte. Auch der «Salon am Grindel» aus Hamburg wurde geehrt, ein Ort des Austauschs zu jüdischem Leben. Der neue Preis solle Anerkennung und Ansporn sein, erläuterte der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dankte allen, die zum Abbau von Vorurteilen beitrügen. Die Jahre der Corona-Pandemie seien wegen ihrer Verschwörungserzählungen mit antisemitischen Untertönen für Juden in Deutschland schwierig gewesen. Doch habe das Festjahr «1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland» ein Stück Vertrauen zurückgegeben. «Niemand hat vielleicht erwartet, dass es nach dem Festjahr auf einmal keinen Antisemitismus mehr gibt, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass es bei den meist wohlmeinenden Menschen zu einer positiven Verfestigung ihrer Haltung in Bezug auf das Judentum und seinen Platz in Deutschland geführt hat», erklärte Schuster.