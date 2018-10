Fachportal: Vietnam will 2020 Formel-1-Rennen austragen

HANOI (dpa) - Die Pläne für ein Formel-1-Rennen in Vietnam von 2020 an werden konkreter. Die Führung der Rennserie habe mit den potenziellen Veranstaltern eine entsprechende Vereinbarung erzielt, berichtete das britische Fachportal motorsport.com am Montag.



Die Strecke soll zwölf Kilometer westlich von Hanoi liegen und weitgehend über schon vorhandene Straßen führen. Lediglich der Abschnitt rund um eine Boxengasse müsse noch gebaut werden, sagte der Renndirektor des Weltverbands, Charlie Whiting. Die Entwürfe für den Bau seien weit fortgeschritten.

«Sie planen einen Grand Prix für 2020. Auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen sollte das kein Problem sein», sagte Whiting. Eine offizielle Ankündigung werde für den kommenden Monat erwartet, hieß es. Das Vietnam-Rennen wäre der erste neue Grand Prix seit dem Besitzerwechsel in der Formel 1.

Die neuen Eigentümer von Liberty Media waren bislang mit dem Versuch gescheitert, der Rennserie weitere Stationen in den USA hinzuzufügen. Zuletzt wurden die Verhandlungen für einen Grand Prix in Miami auf unbestimmte Zeit verschoben.