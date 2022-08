Von: Ursula Spraul-Doring | 21.08.22

BANGKOK: Auch wenn ich gerade den deutschen Sommer genieße, träume ich von Thailands Süden. Es sind nicht die Touristenmetropolen wie Phuket, Koh Samui oder Khao Lak, die mir in den Sinn kommen. Es sind eher die versteckten Schönheiten des Königreiches. Ich schließe die Augen und lasse die Bilder von Inseln, Wasserfällen, Höhlen, Märkten, heißen Quellen, Stränden und traumhaften Landschaften an mir vorübergleiten. Welch magische Szenen! Welch herrliche Erlebnisse! Schwer zu sagen, was mich am meisten beeindruckte.

Inseln – es gibt an die 400 Inseln in Südthailand, bewohnte und unbewohnte, kleine und große, touristisch erschlossene und nahezu unbekannte, von denen eine schöner als die andere ist. Die meisten sind übrigens unbewohnt.

Eine meiner Lieblingsinseln ist Koh Phra Thong, eine Insel für Naturliebhaber und Öko-Freaks in der nördlichen Andamanensee. Auf dieser touristisch noch relativ unbeleckten Insel kann man sich fast wie Robinson Crusoe fühlen und den Einklang mit der Natur genießen.

Am Strand im Sand zu gehen, bereitet ein besonderes Vergnügen. Wer schon einmal im Pulverschnee gelaufen ist kennt das Geräusch, wie der Schnee unter den Sohlen knirscht. Fast genau den gleichen Ton macht hier der Sand. Er quietscht.

Die Landschaft im Landesinnern erinnert an die Savannen Afrikas. Bei einer Geländewagentour mit einem erfahrenen Guide fährt man im Allradgang auf Sandwegen und über abenteuerliche Brücken.

Im Khao-Sok-Nationalpark ist es ein besonderes Vergnügen in der Morgendämmerung im Chiao-Lan-See zu baden.

Am frühen Abend gegen 17 Uhr kommen die Nashornvögel von der dschungelbedeckten Nachbarinsel Koh Ra herübergeflogen. Der Nashornvogel mit seinem beeindruckenden Schnabel ist nur noch an wenigen Stellen Südostasiens zu finden.

Wenn man direkt am Meer wohnt, bietet es sich an, auch in der Nacht zu baden. In völliger Dunkelheit kann man Phantastisches erleben: Meeresleuchten! Jede Handbewegung zaubert tausende Sternchen im Meer hervor. Dieses fluoreszierend leuchtende Meerwasser wird durch Mikroorganismen erzeugt. Sie leuchten allerdings nur, wenn sie berührt werden.

Ein landschaftlicher Leckerbissen

Mindestens einmal pro Jahr zieht es mich in den Khao Sok Nationalpark. Er gehört mit seinen üppig bewachsenen Gebirgszügen und den bizarren Kalksteinfelsen zu den schönsten Landschaften, die Thailand zu bieten hat. Er liegt in der Provinz Surat Thani, zwischen der Andamanensee und dem Golf von Thailand.

Im Khao-Sok-Dorf wohnt man inmitten der Natur. Ob in luftigen Bambushütten oder noblen Zelthotels, ob in einfachen oder gepflegten Baumhäusern, hier gibt es für jeden Geldbeutel etwas Passendes. In oder am Rande des Nationalparks kann man wandern oder trekken, in einem Gummischlauch oder Kanu den Fluss hinuntergleiten, auf Elefanten reiten oder Affen beobachten.

Mein Hauptvergnügen ist es, in einem schwimmenden Bungalow auf dem Chiao-Lan-Lake mitten im Nationalpark zu übernachten. Dieser See entstand 1982 durch den Bau des Ratchaprapha-Staudamms.

Dank der Flutung haben wir heute die Möglichkeit, diese fantastische Natur mit den steil aufragenden Felsformationen, fjordartige Schluchten und glitzernder Höhlen bequem bei einer Bootstour zu bewundern.

Diese Bootstour in einem Longtailboot ist inbegriffen, wenn man zu seinem Rafthouse kutschiert wird. Die Floßhäuser sind auf Docks gebaut, die am Grund des Sees verankert sind. Sie sind durch schwimmende Gehwege verbunden, die nicht breiter als zwei Meter sind und oft kein Geländer haben. Für manchen ist es schon abenteuerlich, auf diese einzigartige Weise seinen Bungalow zu erreichen.

Und natürlich kann man direkt von der Terrasse seines Rafthouses ins smaragdgrüne Wasser springen oder über Leitern hineinklettern. Besonders während der Morgendämmerung ist das ein unvergessliches Erlebnis. Das Wasser ist klar und warm und der Blick in die mystische Märchenlandschaften betörend.

Während des Tages bewegen sich die Docks hin und wieder ein wenig, wenn ein Longtailboot auf dem See vorbeifährt und Wellen macht. Man fühlt sich wie auf einem Schiff. Aber in der Nacht ist der See still und die dezente Beleuchtung der Floßhäuser taucht den See in ein romantisches Licht.

Die Bucht von Phang-nga

Genauso beeindruckend ist die Landschaft in der Bucht von Phang-nga zwischen Phuket und Krabi. Sie ist berühmt für ihre hoch aufragenden Kalksteinfelsen und ihre unzähligen kleinen Karstinseln, die aus dem erbsengrünen Wasser ragen.

Auch wenn ich sie schon auf verschiedenste Arten erlebt habe, vom Flugzeug aus, mit einem öffentlichen Passagierboot oder einem privaten Longtailboot, – die Seekanu-Tour mit John Gray war am eindrücklichsten.

Zwei Passagiere sitzen in einem aufblasbaren Kanu, dahinter sitzt der Paddler. An einer Felswand vorbei paddelt er bis zu einem Loch in der Wand. Da hinein steuert er das Boot. Es wird immer dunkler, enger und niedriger in der Höhle. Auf Zuruf des Guides müssen sich die Passagiere ducken, um nicht anzustoßen. Man spürt, wie der Adrenalinspiegel steigt. Und dann das Aufatmen, wenn das Kanu aus der Höhle hinaus in einen lichtdurchfluteten Hong gleitet, eine zum Himmel hin offene Lagune innerhalb der kleinen Insel.

Die Bucht von Phang-nga mit ihren steilen Kalksteinfelsen lässt sich am besten bei einer Seekanu-Tour erkunden.

Die Elefanten Bauch Höhle

Ich habe schon aberdutzende Höhlen erkundet, bin durch enge Durchgänge gerobbt und habe Fantastisches erlebt. Die berühmteste Höhle Südthailands ist die Phung Chang Cave, etwas außerhalb der Stadt Phang-nga. Die Elefanten-Bauch-Höhle liegt innerhalb des Berges Khao Chang. Der Berg erinnert die Thais an einen knienden Chang, einen Elefanten. Die Höhle im Bauch des Elefanten darf nur mit Führer betreten werden.

Mit dem Kanu, Bambus-Floß und zu Fuß durch knietiefes Wasser watend geht es in absoluter Dunkelheit eine Stunde lang durch die Cave. Das fühlt sich für viele Besucher wie ein echtes Abenteuer an. Stirnlampen und Gummischuhe können bei Bedarf ausgeliehen werden. Wie in jeder Höhle erinnern die Stalagmiten und Stalaktiten die thailändischen Guides an einen Buddha, einen Elefanten, einen Drachen oder ein Krokodil. Aber auch echte Tiere bewohnen die Höhle, vor allem Fledermäuse. Eine Rarität, die hier zu Hause ist, ist die Hummelfledermaus, die kleinste Fledermaus der Welt. Leider darf in der Höhle nicht fotografiert werden.

Mittwochsmarkt in Khanom

Thailands Märkte sind überall ein Schmaus für die Kamera. Ganz ursprünglich habe ich einen solchen Markt im Fischerort Khanom am Golf von Thailand in Erinnerung. Obwohl der Ort nur 19 km Luftlinie von der touristisch stark entwickelten Urlaubsinsel Koh Samui entfernt ist, prägen hier ein uriger Fischerhafen, Kanäle mit malerischen kleinen Booten und zum Teil noch enge Gassen wie anno dazumal das Stadtbild. Das gesellschaftliche Ereignis ist der quirlige Mittwochsmarkt. Da bieten die Bauern des Umlands ihr eigenes Obst und Gemüse feil, Fischerfrauen verkaufen den Fang ihrer Männer und Hausfrauen offerieren Selbstgekochtes. Der Mittwochsmarkt ist auch der Platz, wo sich die Einheimischen treffen, um gesehen zu werden, Bekannte zu begrüßen und Neuigkeiten auszutauschen. Schon zur Mittagszeit ist der Platz wieder total verlassen und wartet auf den nächsten Mittwoch.

Dampfende Hotsprings

Auch wenn ich die heißen Quellen von Ranong liebe und der Heiße Wasserfall (Nam Tok Ron) von Khlong Thom mich stark beindruckt hat, träume ich noch immer von den Pak Phu Hot Springs in Kapong.

Man muss sie früh am Morgen vor Sonnenaufgang erleben, wenn die Luft noch prickelnd frisch ist und der Dampf des heißen Wassers das Tal in eine Märchenwelt verwandelt.

Ein Stück Paradies: menschenleere, palmengesäumte Strände, weicher Sand und blau schimmerndes Meer.

Neben dem kühlen Bach blubbert heißes Wasser aus der farbig schillernden Erde. Das sind heiße Quellen, wie die Natur sie schuf! Nicht gefasst, nicht in Wannen oder betonierte Becken geleitet. Nein, Natur pur! Das gibt es nicht mehr häufig in Thailand.

Es ist gar nicht so einfach ein Plätzchen mit der richtigen Temperatur für ein Bad zu finden. Denn das Wasser tritt an mehreren Stellen kochend heiß aus der Erde und fließt in einen kühlen Bach. Diese Übergangsstellen muss man finden. Während man badet, kann man Eier in einem Kescher im brodelnden Wasser sieden.

Das Seitenlimit ist erreicht

Ich kann Sie, liebe Leser, nicht mehr an meinen Träumen teilhaben lassen. Doch ich träume weiter, träume von leckeren Thai-Curries in urigen Strandrestaurants, von Wasserfällen im Dschungel, in deren Gumpen ein herrliches Bad lockt. Ich träume vom üppigen Grün des Urwaldes und von palmengesäumten Stränden mit weichem, weißem Sand. Ich träume vom angenehm temperiertem grün und blau schimmerndem Meer, das nur darauf wartet, dass ich im Herbst wiederkomme.