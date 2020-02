Facelift für den 2er

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.02.20

THAILAND: Der Mazda 2 in seiner aktuellen Generation ist in Thailand seit fünf Jahren auf dem Markt. Inzwischen wurde der Nachfolger in Japan vorgestellt.

Zu den Änderungen gehören ein neuer Kühlergrill und eine neue Scheinwerferkonstruktion. Die hintere Stoßstange wurde ebenfalls neugestaltet. Das Fahrzeug punktet zudem mit weiteren Fahrerassistenzfunktionen, darunter ein Tempomat, ein Spurhalteassistent und das adaptive Scheinwerferlicht. Mazda Thailand plant den Verkauf seines aktualisierten B-Segment-Autos in den kommenden Monaten.