Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

BANGKOK: Mercedes-Benz bietet in Thailand die C-Klasse als Diesel an.

Der facegeliftete C220d hat einen 2-Liter-4-Zylinder-Diesel-Turbo-Motor bei 194 PS mit 9-Gang-Automatikgetriebe. Nach Werksangaben verbraucht der Benz weniger als fünf Liter. In 6,9 Sekunden erreicht der Wagen Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Der C220d steht ab 2,349 Millionen Baht bei den Händlern. In diesem Jahr will Mercedes-Benz in Thailand 20 neue Modelle vorstellen. In 2018 hatte der deutsche Autobauer 15.785 Fahrzeuge verkauft, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 9 Prozent. Nach wie vor führt Mercedes-Benz beim Absatz von Luxuswagen.