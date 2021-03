Facebook entfernt vom Militär betriebene Konten

Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.21

BANGKOK: Facebook hat 185 Konten entfernt, die in eine vom Militär betriebene Operation zur Informationsbeeinflussung in Thailand verwickelt waren.

Das thailändische Netzwerk, das in der jüngsten Aktion wegen „koordinierten unauthentischen Verhaltens" auf der Plattform entfernt wurde, umfasste 77 Konten, 72 Seiten und 18 Gruppen auf Facebook und 18 Konten auf Instagram. Laut Facebook standen die Konten mit dem thailändischen Militär in Verbindung und zielten auf ein Publikum in den südlichen Provinzen Thailands ab, wo der Konflikt seit Jahrzehnten immer wieder aufflammt, da aufständische Gruppen einen Guerillakrieg führen, um die Unabhängigkeit zu fordern. Der Sprecher der thailändischen Armee lehnte einen Kommentar ab, als er von der Nachrichtenagentur Reuters kontaktiert wurde, und berief sich auf die Politik, keine Kommentare außerhalb von offiziellen Pressekonferenzen abzugeben.

Etwa 7.000 Menschen wurden in den vergangenen 15 Jahren durch den Aufstand in der malaiisch sprechenden, überwiegend muslimischen südlichen Region des überwiegend buddhistischen Thailands getötet.

„Dies ist das erste Mal, dass wir eine unserer Takedowns mit Verbindungen zum thailändischen Militär in Verbindung gebracht haben", sagte Nathaniel Gleicher, Facebooks Leiter der Cybersecurity Policy, gegenüber Reuters. „Wir haben klare Verbindungen zwischen dieser Operation und dem Internal Security Operations Command des thailändischen Militärs gefunden. Wir können sehen, dass alle diese Konten und Gruppen als Teil dieser Operation miteinander verbunden sind." Das Netzwerk, das hauptsächlich im Jahr 2020 aktiv war, benutzte sowohl gefälschte als auch authentische Accounts, um Gruppen und Seiten zu verwalten, einschließlich offener Militärseiten und solcher, die ihre Zugehörigkeit zum Militär nicht offenlegten.