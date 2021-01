Luftverschmutzung in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Industrieministerium hat rund 600 Fabriken landesweit angewiesen, ihre Emissionen genau zu überwachen, um die Luftverschmutzung einzudämmen. Die Behörde verstärkt damit ihre Bemühungen, den PM2,5-Feinstaub zu reduzieren.

Die verpflichtende Vorschrift wird nach Angaben des Ministeriums mit einem Gesetz landesweit durchgesetzt, das im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Bei Verstößen droht eine maximale Geldstrafe von 200.000 Baht. 600 Fabriken sollen kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (CEMS) installieren, die rund um die Uhr arbeiten.

Industrieminister Suriya Jungrungreangkit sagte, sein Ministerium sei besorgt über die schädlichen Staubwerte, die von Fabriken, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen und Buschfeuern verursacht werden, da die Schadstoffe die Gesundheit der Menschen auf lange Sicht ernsthaft schädigen können. Feinstaub (PM2,5) sind Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern. Diese Größe, die einem Zwanzigstel des Durchmessers eines menschlichen Haares entspricht, kann sich leicht in der menschlichen Lunge festsetzen.

Viele Fabriken haben bereits CEMS installiert, vor allem Stahlwerke und Steinmühlen sowie Betriebe der Erdölindustrie. 74 Fabriken in Provinzen wie Samut Sakhon, Samut Prakan und Chonburi, weiter fünf Fabriken in wichtigen Industriegebieten wie Map Ta Phut Industrial Estate in Rayong verfügen bereits über diese Geräte.