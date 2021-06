Fabrikarbeiter sollen Sinopharm-Impfstoff bekommen

RAYONG: Über die staatlich-private Partnerschaft sollen voraussichtlich ab 9. Juli Fabrikarbeiter in fünf Industriegebieten und dem Tiefseehafen Map Ta Phut mit in China hergestellten Sinopharm-Präparaten geimpft werden.



Täglich sollen 1.000 Impfstoffe verabreicht werden. Impfungen erhalten Beschäftigte im WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut), Map Ta Phut Industrial Estate, Padaeng Industrial Estate, RIL Industrial Estate, Asia Industrial Estate und Map Ta Phut Tiefseehafen in Rayong. Bisher haben sich 25.000 Arbeiter registriert.

Die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) arbeitet mit der Federation of Thai Industries (FTI) zusammen, um die Covid-19-Impfungen an Beschäftigten in Industriegebieten zu beschleunigen. Jede Sinopharm-Dosis kostet schätzungsweise 1.000 Baht, wobei jeder Mitarbeiter zwei Dosen benötigt.