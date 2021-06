RAYONG: Besitzer einer Fabrik in Rayong, aus der Schwermetalle in umliegendes Ackerland und in die Wasserwege ausgetreten sein sollen, müssen nach Angaben des Pollution Control Department (PCD) mehr als 1,3 Milliarden Baht an Entschädigung zahlen.

Behörden hatten gegen die Fabrik Win Process Co. Ltd. im Dorf Nr. 4 im Bezirk Ban Khai ermittelt, nachdem es Beschwerden gab, dass das Unternehmen giftige Abwässer und üble Gerüche ausstoße, erläuterte PCD-Generaldirektor Atthaphon Charoenchansa. Die Bewohner des nahegelegenen Dorfes Nong Phawa haben bereits Klage gegen die Firma beim Gericht in Rayong eingereicht.

Eine Inspektion des PCD im Oktober 2020 ergab, dass sich gefährliche Substanzen innerhalb und außerhalb der Fabrik, einer Anlage zur Verarbeitung und zum Recycling von gefährlichen Abfällen, angesammelt hatten. Die Brunnen der Fabrik waren stark säurehaltig und mit Schwermetallen verunreinigt, die in das Umland ausgetreten waren. Infolgedessen wies das Oberflächenwasser in der Nähe der Fabrik einen hohen Säuregehalt und Schwermetallverunreinigungen auf. Dies deutet darauf hin, dass die Fabrik Abfälle abgeleitet hat.

Laut dem PCD muss die Entschädigung Folgendes abdecken:



1. Einkommensverluste für die Anwohner in Höhe von 47 Millionen Baht.



2. Die Bangbut Subdistrict Administrative Organization kann lokale natürliche Ressourcen nicht nutzen.



3. Kosten für die Umweltsanierung in Höhe von 1,32 Milliarden Baht.

Die Entschädigungsforderung soll innerhalb von 15 Tagen übermittelt werden. Sollte das Unternehmen die Forderung verweigern oder ignorieren, wird das PCD rechtliche Schritte einleiten und eine Klage beim Zivilgericht einreichen.