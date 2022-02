Von: Ce-eff Krüger | 12.02.22

"Was?" - ich rieb mir überrascht die Augen, als ich heim kam und das Papier fand mit der Überschrift "F.C. PAK PHORN".

Und daneben prangte das Foto meiner Herzallerliebsten. Ich dachte, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Ein Fußball-Club für Frauen? Den Text darunter, der in Thai-Schrift verfasst war, konnte ich nicht entziffern, und so wartete ich ungeduldig, bis meine Herzallerliebste endlich nach Hause kam.

"Ihr habt einen Fußball-Club gegründet? Was hast du damit zu tun?" Meine Herzallerliebste grinste mich fröhlich an: "Keinen Fußball-Club, Callolo, sondern einen Frauen-Club. Und ich bin die erste Präsidentin", fügte sie stolz hinzu. Ich schüttelte den Kopf. "Was soll das?"

"Der F.C. PAK PHORN ist ein Zusammenschluss aller in unserer Siedlung lebenden Thai-Frauen, die mit einem Farang liiert oder verheiratet sind. Und das sind fast alle in Pak Phorn. "Und was ist der Sinn dieses Clubs?" wollte ich wissen. "Wir wollen über Probleme sprechen, die in den Verbindungen zwischen Thais und Farangs immer wieder auftauchen, die unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen und so, du weißt doch, Callolo."

Ich wusste. Aber ich wusste auch: Pak Phorn, der Name unserer Siedlung, heißt übersetzt "Ruhe". Und damit war es bald vorbei. Die Thai-Frauen trafen sich regelmäßig in einem erst kürzlich eröffneten Versammlungs-Pavillon am Rande unserer Siedlung, der eigentlich errichtet worden war, um private Feiern zu veranstalten, ohne dass der Lärm die anderen Familien in der Anlage über Gebühr belastete.

Die militanten Frauen setzten sich in den Diskussionen offensichtlich immer stärker durch. Ich merkte meiner Herzallerliebsten an, wenn sie von den wöchentlichen Sitzungen zurück kam, dass sie über diese Entwicklung unglücklich war. Es ging bald so weit, dass sich feindliche Lager bildeten, die auch im privaten Umgang Abstand von einander hielten. Aus dem Frauen-Club "Ruhe" war der Frauen-Club "Krieg" geworden.

Meine Herzallerliebste tat alles in ihren Kräften stehende, um die Einheit und den Frieden wieder herzustellen, bis sie schließlich resignierte: "Die Hälfte der Mitglieder will nur noch darüber diskutieren, wie man bei einer Trennung vom Farang den größten Reibach macht", sagte sie völlig desillusioniert. "Und weißt du, Callolo, wer dabei sein Maul am weitesten aufreißt? Das ist Pani, die Freundin von deinem Kumpel Olli. Die hat schon drei Trennungen hinter sich und dabei jedes Mal kräftig abgesahnt." Meine Nai war so enttäuscht und verbittert, dass sie zu weinen begann: "Morgen erkläre ich meinen Rücktritt vom Amt der Präsidentin. Ich mach da nicht länger mit."

"Das ist eine kluge Entscheidung", sagte ich und nahm sie in den Arm, um sie zu trösten.

"Weißt du, was wir jetzt machen, mein Schatz?" Sie sah mich erwartungsvoll an. "Wir gründen den "F.C. T.R.F." "Was soll das denn bedeuten?"

"Das ist der Freundschafts-Club "Thais Rak Farang".

"Thais lieben Farangs. Ja, Callolo, da mach ich mit. Und die Hälfte von meinem Frauen-Club ebenfalls." Sie strahlte mich glücklich an. Und dann gab sie mir einen herzhaften Kuss.