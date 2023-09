CHONBURI: In Thailands östlicher Provinz Chonburi ist das Meerwasser des Oberen Golfs verführerisch jadegrün. Bei näherer Betrachtung ist das Wasser jedoch dicht, schleimig und riecht nach Gras und toten Fischen – ein verräterisches Zeichen dafür, dass eine Planktonblüte im Gange ist.

Zwar ernähren sich Meerestiere wie Fische und Wale von Plankton, aber in großen Mengen kann es auch giftig sein. Wenn eine Blüte auftritt, entzieht sie dem Meer Sauerstoff und tötet Fische, Schalentiere und andere Lebewesen, was zu einem Chaos in der natürlichen Nahrungskette und in der Fischerei führt.

„Das ist das erste Mal, dass ich so viel Plankton gesehen habe, seit ich geboren wurde, was bedeutet, dass es dieses Jahr sehr schlimm ist“, sagt der Meereswissenschaftler Tanuspong Pokavanich, als er während einer Exkursion zur Entnahme von Wasserproben entlang der Küste von Chonburi an einem toten Aal vorbeikommt, der auf der Wasseroberfläche treibt.

Von dem derzeit betroffenen Gebiet, das Tanuspong und sein Team auf etwa ein Viertel des Oberen Golfs von Thailand schätzen, ist etwa die Hälfte grün, während die andere Hälfte, die näher an der Küste liegt, durch Verschmutzung und totes Plankton braun geworden ist, sagt der Wissenschaftler.

„Das Plankton im Wasser nimmt entweder alle Nährstoffe auf und gedeiht, oder es stirbt aufgrund des Lichtmangels. Ihre Kadaver sinken dann auf den Meeresboden und zersetzen sich“, erklärt Tanuspong.

Der Verwesungsprozess führt zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt im Wasser, was sich ebenfalls auf das Meeresleben auswirkt.

An der Küste treiben mehr als 260 Muschelzuchtanlagen, von denen nach Angaben der Chonburi Fisheries Association bereits über 80 Prozent stark von der Blüte betroffen sind.

Daten des Fischereiministeriums aus dem Jahr 2021 zeigen, dass Chonburi pro Jahr 2.086 Tonnen Muscheln im Wert von 26.655.000 Baht produzieren kann.

„Der Schaden scheint 100 % zu sein. Sehen Sie, sie fallen einfach ab, wenn man sie schüttelt. Es gibt keine lebenden Muscheln mehr, sie sind alle tot, auch die Austern. Normalerweise würden sie sich hier am Seil festhalten“, sagte der 47-jährige Fischer Suchat Buawat, dem mehr als 10 Anbauflächen gehören, zu Medienvertretern, als er seine toten Muscheln inspizierte.

Da die Blüte die Qualität und Quantität seiner Muschelernte beeinträchtigt, schätzt der Fischer, der seit über 20 Jahren im Bezirk Si Racha von Chonburi lebt, seine Verluste auf über 500.000 Baht.

Während die genaue Ursache für das grüne Meerwasser noch nicht geklärt ist, untersuchen Wissenschaftler wie Tanuspong mögliche Zusammenhänge mit dem Klimawandel und natürlichen Wettermustern wie El Niño, um denjenigen zu helfen, deren Lebensunterhalt vom Meer abhängt.

Die Entdeckung, dass die derzeitige Planktonblüte von der Art Noctiluca dominiert wird – derselben Art, von der man zunächst annahm, dass sie inaktiv sei, die aber während des El Niño 2019/2020 zurückkehrte – veranlasste Tanuspong und sein Team zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gibt. Er hofft, dass die Daten und ihre Erkenntnisse zur Vorhersage künftiger Planktonblüten genutzt werden können, damit die Fischer die besten Zeiten für die Fischzucht und -ernte vorhersagen können.

Doch die Wissenschaft allein kann die Folgen der Blüte nicht abmildern, betont Tanuspong: „Wenn wir nicht anfangen, unseren Beitrag zum Schutz der Erde zu leisten, wird sich nichts ändern.“

Tausende von toten Fischen wurden an den Stränden von Texas angespült, und Experten warnen vor Algenblüten an der britischen Küste als Folge der steigenden Meerestemperaturen.